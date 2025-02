Schiefe Zähne bei Erwachsenen: Wann sollte man handeln?

Wie kann man verfärbte Zähne wieder aufhellen? Raten Sie zum Bleaching?

Dr. Schmidt: Haben sich erhebliche Verfärbungen im Zahnschmelz abgelagert, so hilft oft nur noch ein Bleaching: Bei dieser Methode verändert eine chemische Oxidation die Farbpigmente im Zahnschmelz so sehr, dass die Zähne anschliessend hell und sauber wirken. In Frage kommt ein Bleaching aber nur dann, wenn Zähne und Zahnfleisch gesund sind. Der einfache Grund: Bei Karies oder frei liegenden Zahnhälsen kann das Bleichgel in das Zahninnere gelangen und im schlimmsten Fall Nerven schädigen. Wirkungslos ist diese Methode übrigens bei Kronen, Füllungen oder Veneers, da generell nur der natürliche Zahnschmelz farblich aufgehellt werden kann. Vor jedem Bleaching sollte grundsätzlich eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt werden.