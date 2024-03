Schimmernd in Grün: Zendaya bei der «Challengers»-Premiere in Sydney

«Dune»–Star Zendaya (27) hat sich in letzter Zeit mit ihren extravaganten Looks in die Herzen aller Mode–Fans geschlichen: Diese Erwartungen enttäuschte sie auch nicht bei der Premiere ihres neuen Films «Challengers – Rivalen» in Sydney. Am Dienstagabend besuchte sie den roten Teppich des State Theatre in einem glitzernden grünen Designer–Kleid von Loewe und zog damit alle Blicke auf sich.