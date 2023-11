«Schlag den Besten»: Diese Promis treten in neuen Folgen bei RTL an

«Schlag den Besten»: Diese Promis machen mit

Der Sender hat nun die ersten Kandidatinnen und Kandidaten verkündet, die in der Neuauflage der Show mit dabei sein werden. Neben «Let's Dance»–Profi Massimo Sinató (42), Moderatorin Lola Weippert (27) und Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer (35) möchten unter anderem Schauspieler Felix von Jascheroff (41), Fussballer Kevin Grosskreutz (35) sowie die beiden Reality–Stars Evelyn Burdecki (35) und Calvin Kleinen (31) ihr Können unter Beweis stellen. Zahlreiche Promis werden wohl noch hinzustossen, denn laut des Senders treten in der Neuauflage in vier Shows je elf Prominente gegeneinander an.