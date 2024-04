«Schlag den Star»-Aus: RTL möchte Elton mit offenen Armen empfangen

Leschek bleibt in einem auf «RTL.de» veröffentlichten Statement beim Fussball: «Elton hat in der Vergangenheit immer für verschiedene Vereine gespielt. Das war für alle Beteiligten, die mit ihm gearbeitet haben, auch total in Ordnung. Wenn ProSieben da jetzt die Strategie wechselt, auch fair enough. Aber wenn es um Fussballvergleiche geht, dann sind wir eher Bayer Leverkusen als die Bayern.» Damit spielt sie offensichtlich darauf an, dass Leverkusen weit vor den Münchnern in der aktuellen Saison die Bundesligatabelle anführt.