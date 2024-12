«Schlag den Star»: Detlef Soost und Eko Fresh im Duell der Ehepaare

Im Dezember: Mross gegen Ceylan

Rap–Ikone oder Mister «Pam Pam Pam»? Beide Paare dürften sich am 11. Januar ein heisses Tänzchen um den Sieg im Duell der Ehepaare liefern. Bereits zwei Wochen zuvor, am Samstag, dem 28. Dezember, liefern sich Moderator Stefan Mross (49) und Comedian Bülent Ceylan (48) ebenfalls ein musikalisch inspiriertes Duell. Dann heisst es Vollblut–Volksmusiker gegen Hardrock–Comedian, Ur–Bayer gegen Ur–Mannheimer. Wird da am Ende geschunkelt oder geheadbangt? Wer gewinnt am Ende 100.000 Euro?