«Schlag den Star»: Die Geissens besiegen die Schweiger-Schwestern

Freude bei der Familie Geiss nach dem Sieg

Im Duell der prominenten Schwestern mussten sich diese dann in Spielen wie «Hüpf–Fussball», «Seilspringen» oder dem Klassiker «Blamieren oder Kassieren» beweisen. Am Ende sicherten sich die Geiss–Schwestern Davina und Shania den Sieg und konnten über den Geldkoffer mit 100.000 Euro jubeln. Auf Instagram freute sich Robert Geiss mit seinen Töchtern: «Ich bin sehr stolz auf meine Kinder», schrieb der Reality–TV–Star zu Aufnahmen aus der Show, auf denen der Moment zu sehen ist, in dem sich seine Töchter den Sieg sicherten. Vom Geiss–Nachwuchs selbst heisst es unter anderem in einer Story auf Instagram: «Was für eine mega Show, war definitiv nicht einfach, aber haben es geschafft, danke an alle, die uns unterstützt haben.»