«Schlag den Star»: «Familie Bushido» gewinnt, Quotensieg für Sender

Einige gingen in den Kommentaren auch auf den Moderationswechsel von Elton (53) zu Opdenhövel ein. So schreib eine Zuschauerin: «Tolle Show! Lustig mal ganz andere Spiele durch die Paare. Mir gefällt Matthias Opdenhövel als Moderator auf jeden Fall viel besser für diese Show. Ist meiner Meinung nach viel spritziger und wortgewandter. Bin auf jeden Fall nicht so schnell eingeschlafen wie früher. Nur die Werbung hat mich dann kurz vor Ende einschlummern lassen. Aber die gehört halt dazu.»