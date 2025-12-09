«Schlag den Star»: Freundschaftsduell in der nächsten Ausgabe

Enge Freundschaft

Die Freundschaft von Sylvie Meis und Riccardo Simonetti ist sogar so eng, dass sie im vergangenen Jahr sowohl auf seinem Junggesellenabschied als auch Gast bei seiner Hochzeit auf Mallorca war. Bereits 2019 hielt das Model beim Madonna Blogger Award in Wien eine bewegende Laudatio auf Simonetti, der damals für sein Engagement bei «Jugend gegen Aids» ausgezeichnet wurde. «Du sorgst dafür, dass du deine Reichweite bewusst nutzt – auf eine richtig gute Art und Weise», betonte Meis damals laut «OE24» über ihren Freund.