«Schlag den Star»: Jeannine Michaelsen und Charlotte Würdig treten an

Das Moderatorinnen-Duo Charlotte Würdig (43) und Jeannine Michaelsen (40) tritt am Samstag (4. Juni) bei «Schlag den Star» gegeneinander an (20:15 Uhr, live auf ProSieben). Rapper Sidos (41) Ex-Frau Charlotte Würdig stellt vor der Show hochmotiviert in einem Statement klar: «Jeannine, wenn ich mit dir fertig bin, findet dich nicht mal mehr Google.» Michaelsen, die seit 2012 die Sendung «Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt» moderiert, verspricht dagegen «die besonderste und wahrscheinlich unterhaltsamste Ausgabe, die es geben wird».