«Schlag den Star»: Max und Dilara Kruse holen sich den Sieg

Zweites Paar–Duell für «Schlag den Star»–Fans in diesem Jahr

Für die «Schlag den Star»–Fans war es am Samstagabend bereits das zweite Paar–Duell in diesem Jahr: Im Januar traten mit Detlef D! Soost (54) und seiner Frau Kate Hall (41) sowie Eko Fresh (41) und Sarah Bora bereits zwei Ehepaare an. Am Ende gewannen Soost und Hall damals die Show.