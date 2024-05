«Schlag den Star»: Mehmet Scholl trifft im Juni auf Markus Babbel

Nächste «Schlag den Star»–Show am Sonntagabend

Die ProSieben–Show wechselt für die neueste Ausgabe den Sendeplatz. Statt am Samstagabend stürzen sich die zwei Fussball–Europameister von 1996 am Sonntag, dem 2. Juni, in die Show–Wettkämpfe. Grund für den ungewohnten Sendeplatz ist das Finale der Champions League, das am 1. Juni in Wembley steigt. Wie gewohnt ist eine Live–Show von «Schlag den Star» geplant. Babbel und Scholl treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an, und kämpfen um ein Preisgeld von 100.000 Euro.