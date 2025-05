«Schlag den Star»: Michelle besiegt Sabrina Setlur

Voller Einsatz bei der «Luftballon–Party»

Michelle zeigte in der Show trotz grosser Nervosität von Anfang an Einsatzbereitschaft. Sie mass sich gegen Sabrina Setlur bei Spielen wie «Luftballon–Party», in dem es darum ging, in einem Käfig so viele Ballons wie möglich zu zerstören. Michelle entschied die Runde für sich, indem sie die Luftballons kurzerhand zerbiss. Setlur wiederum beeindruckte bei «Blamieren oder Kassieren», durch das Gastmoderator Jörg Pilawa (59) führte. Der Rap–Star antwortete so schnell, dass die Punkteanzeige hinterherhinkte.