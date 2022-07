«Schlag den Star»: Robin Gosens nimmt den Geldkoffer mit nach Hause

Am Samstagabend (2. Juli) traf in der ProSieben-Show «Schlag den Star» Fussballstar auf Fussballstar: Den grossen Geldkoffer mit dem Inhalt von 100.000 Euro durfte am Ende Robin Gosens (27) mit nach Hause nehmen. Rúrik Gíslason (34) musste sich nach einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis 1:15 Uhr andauerte, geschlagen geben. Zuvor wurde in der von Elton (51) moderierten Sendung aber vor allem das Team von ProSieben beansprucht...