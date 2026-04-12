«Schlag den Star»: Sebastian Ströbel triumphiert gegen Henning Baum

Beim «Abhängen» hatte Henning Baum Erfahrung, aber dennoch das Nachsehen

Die Entscheidung fiel im 15. und letzten Spiel mit dem Titel «Abhängen.» Darin hatte Baum bereits Erfahrung. 2016 trat er bei «Schlag den Star» gegen den ehemaligen Gewichtsheber Matthias Steiner (43) an – und musste sich ebenfalls beim Klammern an einen Boxsack beweisen. Damals schrieb der «Bulle» mit zwölf Minuten TV–Geschichte. Zehn Jahre später meinte er nun: «Man muss das Ganze dem natürlichen Älterwerden anpassen. Ich wäre dafür, dass gewinnt, wer am längsten auf einem Sandsack liegen kann.»