«Schlag den Star»-Sieg: Michael Kessler macht «den Lichter zum Horst»

Der Sieg in der letzten «Schlag den Star»–Ausgabe des Jahres 2023 geht an Michael Kessler (56). Der deutsche Komiker und Schauspieler trat am 30. Dezember in der ProSieben–Show gegen den «Bares für Rares»–Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter (61) an und konnte sich zum Ende der neuesten Sendung ein Preisgeld von 100.000 Euro sichern.