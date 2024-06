«Schlag den Star»: So kam das Comeback von Matthias Opdenhövel an

Einiges zu tun für Opdenhövel

Sein Comeback stand allerdings unter keinem guten Stern. Zunächst lief die Show wegen des Champions–League–Finales ausnahmsweise an einem Sonntag statt samstags. Dann war Kandidat Mehmet Scholl (53) angeschlagen und musste nach nur drei Spielen aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Erstmals in der Geschichte der Sendung kam ein Ersatzkandidat zum Einsatz. Darüber hinaus gab es bei einigen Spielen kleine Pannen. Opdenhövel hatte als Moderator also einiges zu tun, um die unvorhergesehenen Ereignisse in der fünfeinhalbstündigen Live–Show aufzufangen.