Schlagabtausch mit Mike Heiter: Kim Virginia polarisiert im Dschungel

Immer wieder ledert sie gegen Mike Heiter

«Du hast kein Geld, du bist manipulativ, du redest böse über deine Ex–Freundinnen, du hast Haarausfall, du gibst nichts zu und stellst mich als Lügnerin hin», warf Kim Virginia in der sechsten Folge am Mittwochabend ihrem Ex vor, mit dem sie 2023 als Kandidatin bei «Are You the One – Reality–Stars in Love» ein Techtelmechtel begann. Mike Heiter blieb angesichts ihrer heftigen Attacke, in der sie sich auch über die angeblich geringe Grösse seines besten Stückes ausliess, bewundernswert gelassen. Er zog das Fazit: «Du bist besessen von mir. Ich hoffe, du findest zu dir selbst.»