«Schlager-Spass mit Andy Borg»: Gleich zwei Shows zum Jahresstart

Zweite Ausgabe schon im Februar

Wer nach dem 17. Januar noch nicht genug hat, darf sich freuen: Bereits am 21. Februar 2026 folgt die nächste Ausgabe von «Schlager–Spass mit Andy Borg», ebenfalls um 20:15 Uhr im SWR, im MDR Fernsehen und in der ARD Mediathek. Hier verspricht die Gästeliste ebenfalls einiges: G.G. Anderson, Truck Stop, Damiano Maiolini, Simone, Monika Avsenik, Anni Marie, Denis Wittberg und die Schellack–Solisten werden für Stimmung sorgen. Auch Gipsy Fuego und die Lungauer sowie die Blaskapelle Obersasbach aus Sasbach werden auftreten.