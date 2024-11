«Schlager-Spass»-Special: Andy Borg wieder für die gute Sache unterwegs

Zum vierten Mal in Folge wird Andy Borg (64) in seiner Schlagershow mit prominenter Unterstützung Spenden sammeln. Am Freitag, den 22. November 2024, zeigt der SWR um 20:15 Uhr die Sendung «Für die Herzenssache: Schlager–Spass mit Andy Borg», wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gibt. In der dreistündigen Live–Show treten Promis aus der Schlagerbranche für den guten Zweck auf und nehmen für die vorgestellten Hilfsprojekte am Spendentelefon Platz.