«Schlagerbooom 2024»: Tim Toupet muss Auftritt absagen

Schlager–Party in Dortmund

Der «Schlagerbooom» mit Moderator Florian Silbereisen (43) findet am 19. Oktober in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Unter dem Motto «Alles funkelt! Alles glitzert!» soll sich die Location «in ein riesiges Lichtermeer» verwandeln. Erwartet werden über 20.000 Schlager–Anhänger. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Show am selben Tag ab 20:15 Uhr live im Ersten mitzuverfolgen. Die erste Aufzeichnung (Generalprobe) findet bereits am 18. Oktober statt.