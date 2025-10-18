«Schlagerbooom 2025»: Diese Stars funkeln in der Westfalenhalle

Werden Jürgen Drews und Julian Reim auftreten?

Auf der offiziellen Senderseite nicht angekündigt, berichtet die Schlagerseite zudem von einem weiteren möglichen Highlight: ein Auftritt von Jürgen Drews und Julian Reim. Die beiden haben eine neue Version des Songs «Müssen denn Männer immer Helden sein» veröffentlicht und «es spricht sehr viel dafür, dass die beiden damit beim ‹Schlagerboom› auftreten werden».