«Schlagerbooom Open Air»: Wiedersehen mit echtem Austropop-Star

Die nächste Ausgabe des «Schlagerbooom Open Airs» von Moderator Florian Silbereisen (42) steht am. Am 8. Juni begrüsst er in Kitzbühel, Tirol, wieder viele Musikerinnen und Musikerkollegen zur grossen TV–Show. «Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich», so der offizielle Titel, wird am Samstagabend um 20:15 Uhr im Ersten übertragen.