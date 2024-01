«Schlagerchampions» mit Florian Silbereisen: Diese Stars sind dabei

Florian Silbereisen (42) startet in seine neue «Feste»–Saison: Am 13. Januar moderiert er nach drei Jahren Pause live aus Berlin die «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten!» (20:15 Uhr, das Erste). Fans dürfen sich auf die «Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Massstäbe gesetzt haben», freuen, wie der MDR mitteilt. Und die ersten prominenten Gäste stehen bereits fest. So werden unter anderem die Schlagerstars Beatrice Egli (35), Ross Antony (49), Ben Zucker (40), Kerstin Ott (41), Matthias Reim (66) und Maite Kelly (44) auf der Bühne stehen.