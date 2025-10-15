«Schlagerhitparade» mit Christin Stark wird abgesetzt

Christin Stark (35) muss sich von ihrer Sendung «Schlagerhitparade» verabschieden. Die Show, in der «die am häufigsten gespielten monatlichen Schlager–Hörfunkhits und das Beste aus der ARD–Schlagerhitparade» im Mittelpunkt standen, wird zum Jahresende abgesetzt. Das bestätigte der zuständige MDR dem Portal «Schlager.de».
«Wie alle modernen Medienhäuser entwickelt auch der MDR sein publizistisches Angebotsportfolio kontinuierlich im Sinne des Publikums weiter», heisst es in einem Statement. Die Interessen und Bedürfnisse in der Mediennutzung veränderten sich rasant und die Nutzung digitaler Formate steige stetig. Darauf habe sich auch der Sender mit seinen Produktionen eingestellt. Den Fans des Formats erklärt der MDR: «Wir können verstehen, dass es einige Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer traurig macht, wenn liebgewonnene Fernseh– oder Hörfunkformate nicht mehr fortgeführt werden. Wir hoffen jedoch, dass wir diese Menschen von anderen Angeboten überzeugen und weiterhin für uns gewinnen können.»
«Schlager–Kapitel» schliesst sich
Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass Matthias Reims (67) Ehefrau ab Februar 2023 die TV–Chartshow «Die Schlager des Monats» von Bernhard Brink (73) übernehmen wird. Der Sender erklärte damals, dass mit dem Moderationswechsel auch eine «inhaltliche Auffrischung» einhergeht. Neben Schlagerhits werden beliebte Popsongs, die es in die Charts geschafft haben, gespielt. Auch der Name des Formats wurde geändert.
Moderatorin Christin Stark, die selbst als Schlagersängerin erfolgreich ist, hat sich ebenfalls zum Aus der Sendung geäussert. Sie zeigt sich dankbar gegenüber dem MDR, der ihr vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben habe, was nicht selbstverständlich sei. «Ich habe jede Minute unserer gemeinsamen Zusammenarbeit für die ‹Schlager des Monats› bzw. der ‹Schlagerhitparade› geliebt», sagt Stark, die dem Sender als Moderatorin treu bleiben wird. Es sei eine wunderbare Erfahrung für sie gewesen, trotzdem sei sie auch traurig, «dass der MDR dieses ‹Schlager–Kapitel› schliesst».