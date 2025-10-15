«Schlagerhitparade» mit Christin Stark wird abgesetzt

Moderatorin Christin Stark, die selbst als Schlagersängerin erfolgreich ist, hat sich ebenfalls zum Aus der Sendung geäussert. Sie zeigt sich dankbar gegenüber dem MDR, der ihr vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben habe, was nicht selbstverständlich sei. «Ich habe jede Minute unserer gemeinsamen Zusammenarbeit für die ‹Schlager des Monats› bzw. der ‹Schlagerhitparade› geliebt», sagt Stark, die dem Sender als Moderatorin treu bleiben wird. Es sei eine wunderbare Erfahrung für sie gewesen, trotzdem sei sie auch traurig, «dass der MDR dieses ‹Schlager–Kapitel› schliesst».