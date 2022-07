Schlagerkönigin Helene Fischer veröffentlicht neues Musikvideo

«Alles an Dir zieht mich magisch an», heisst es in Helene Fischers (37) neuer Single «Liebe ist ein Tanz» aus ihrem Erfolgsalbum «Rausch». Ebenso geradezu magisch angezogen dürften sich ihre Fans zum dazugehörigen Musikvideo fühlen, das am 21. Juli veröffentlicht wurde. Im mit Pailletten besetzten, glitzernden Jumpsuit zeigt die Schlagerkönigin darin mit mehreren Tänzern eine ausgefeilte Choreografie.