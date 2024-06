Schlagerlegende G.G. Anderson kündigt Karriereende an

Neben der Arbeit an eigenen Hits werde er auch seine Tätigkeit als Songschreiber und Produzent für Künstler wie Thomas Anders (61) und Roland Kaiser (72) beenden. «Ich habe über 1.000 Lieder geschrieben, wir haben so viel Erfolg gehabt als Autoren, ich habe Schlagergeschichte geschrieben als G.G. Anderson», sagte er – der Ruhestand sei also verdient. Weitere Konzerte ziehe der Vollblutmusiker aber dennoch in Betracht, schliesslich habe er «kein anderes Hobby ausser Musik und es gibt nichts Schöneres, als auf einer Bühne zu stehen».