Roger Whittaker: «Ein ikonischer Künstler»

Die «Deutsche Roger Whittaker Fan Page» veröffentlichte auf Facebook ein Statement, das von der Familie des Sängers stamme und in Absprache mit Sony Music entstanden sei. «Mit grosser Trauer teilen wir mit, dass unser geliebter Roger Whittaker am 13. September 2023 in Frieden in Anwesenheit seiner Familie von uns gegangen ist», heisst es darin.