Schlagersängerin Marina Marx plant ihren ersten Urlaub seit elf Jahren

Beim Titel des zweiten Albums von Schlagersängerin Marina Marx (33) denkt man unweigerlich an das beliebte Partyspiel Flaschendrehen: «Wahrheit oder Pflicht» heisst das Werk, das am 16. August auf den Markt kommt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die gebürtige Baden–Württembergerin, warum sie beim Flaschendrehen in ihrer Jugend am liebsten Pflicht gewählt hat, was ihr heute wichtig ist und wo sie nach elf Jahren ihren ersten richtigen Urlaub verbringen wird.