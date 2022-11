Schlagersängerin Ute Freudenberg kündigt Karriereende an

Ute Freudenberg (66) hat das Ende ihrer Karriere angekündigt. «Die Tour im nächsten Jahr wird definitiv die letzte Tournee meiner Karriere werden», sagte die Schlagersängerin im Interview mit «Meine Schlagerwelt» des MDR. Die Konzertreihe «50 Jahre live - Die Abschiedstournee» beginnt am 27. Oktober 2023 mit einem Auftritt in Erfurt. Auch das Album «Stark wie nie», das sie gerade erarbeite, werde das letzte ihrer Karriere werden, fügte die Musikerin an. Über das Karriereende denke sie ganz bewusst und ohne Schmerz nach und freue sich nun «erstmal auf meine Tour und auf das nächste Jahr».