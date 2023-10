Schlagerstar Heintje an Hautkrebs erkrankt

Grosse Sorge um den niederländischen Schlagersänger Hein Simons (68), besser bekannt unter seinem langjährigen Künstlernamen Heintje: Er selbst gab in einem Interview mit der Zeitschrift «Freizeit Revue» bekannt, an schwarzem Hautkrebs zu leiden. Wie es in einem entsprechenden Bericht des Portals «schlager.de» heisst, habe Heintje zunächst eine Wunde an seiner Nase festgestellt, die nicht verheilt sei. Sein Hausarzt habe ihn dann sofort zum Hautarzt geschickt, der die Krebsdiagnose anschliessend gestellt habe.