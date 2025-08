Schlagerstar Heintje: «Mein Gehör bereitet mir grosse Sorgen»

Heintje: «Ich möchte doch leben»

Den bei ihm diagnostizierten Hautkrebs habe der niederländische Schlagersänger «ganz gut unter Kontrolle», wie er weiter berichtet. «Erst vor wenigen Tagen war ich wieder beim Arzt, um etwas herausschneiden zu lassen.» Nach einer Lungenembolie nehme er zudem täglich Blutverdünner, sodass er auch das «im Griff habe». Der Musiker betont: «Ich möchte doch leben!» Er nehme das Leben, wie es kommt, «egal ob es um Krankheiten oder was auch immer geht». Zu einer möglichen neuen Beziehung gibt der seit 2014 geschiedene Sänger deshalb auch an: «Mal sehen, was kommt. Wie heisst es doch: Auch der Herbst hat schöne Tage.»