Schlagerstar Karsten Walter wünscht sich eine «ganz private» Hochzeit

Im Podcast «Aber bitte mit Schlager» hatte der 29-Jährige verraten, bis zu seinem 30. Geburtstag verheiratet und Vater sein zu wollen. Ist er diesem Ziel schon nähergekommen? «Ich habe ja noch ein Jahr Zeit», sagt der Schlagerstar im Interview mit spot on news. «Vor 30 passiert da nichts, sage ich ja immer. Mal schauen, was die Zukunft so bringt.»