Schlagerstar Michelle erinnert sich an ihre düstere Kindheit

Kontakt zum Vater abgebrochen

Heute ist Michelle eine der bekanntesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. 2001 vertrat sie Deutschland etwa beim Eurovision Song Contest. In diesem Jahr startet die «Wer Liebe lebt»–Interpretin ihre Abschiedstournee. Ihre Vergangenheit prägte die Musikerin allerdings noch lange. «Ich habe ein riesiges Trauma mitgenommen in mein Leben», gesteht sie. «Man vergisst nichts. Unser Vater sagte uns von klein auf, dass wir keine Wunschkinder gewesen sind. Es hat lange gedauert, bis ich den Satz ‹Du bist nicht gewollt› für mich selbst verarbeiten konnte.» Den Kontakt zu ihrem Vater hat sie inzwischen komplett abgebrochen.