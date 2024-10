Schlagerstar Mickie Krause feiert grosse Party zur Silberhochzeit

Es wurde aber auch emotional: Neben musikalischen Auftritten, seien auch «wunderbare Reden» gehalten worden. Krause selbst «habe an diesem Abend so viel vor Glück und Rührung geweint wie davor in 25 Jahren nicht». Ein besonderes Highlight sei der Überraschungsauftritt der Hannoveraner Kult–Rockband Fury in the Slaugtherhouse (1986–2008, seit 2017) gewesen: «Die Musik von Fury in the Slaughterhouse begleitet uns seit 1990 und Ute meinte mal, ihr Traum wäre es, wenn die Band auf unserer Silberhochzeit spielt.» Das habe sich der Entertainer nicht zwei Mal sagen lassen und alles in Bewegung gesetzt, um den Wunsch seiner Frau zu erfüllen. Am Ende sei sogar die Band davon überrascht gewesen, «dass der private Mickie noch ein bisschen netter ist, als der auf der Bühne».