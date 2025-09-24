Schlagerstar Olaf der Flipper geht 2026 auf Deutschland-Tournee

Olaf der Flipper: «Ich bin begeistert!»

«Ein Abend voller Musik, Erinnerungen, Emotionen. Ein Fest für alle Fans», soll das Konzerterlebnis laut Mitteilung werden. An den elf Konzerten begleitet den gebürtigen Magdeburger seine Tochter, die Schlagersängerin Pia Malo (43). Auf die Geburtstagstournee freut sich Olaf der Flipper besonders: «Ich bin begeistert. Mir fehlen die Worte, dass die Fans mich nach so vielen Jahren immer noch so herzlich aufnehmen und sehen wollen. Da kann ich nur Dankeschön sagen. Einfach weltklasse!»