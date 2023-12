Schlagerstar Roland Kaiser bekommt eine eigene Wachsfigur

Kaiser spendet Bühnenoutfit für Wachsfigur

Der 71–Jährige besuchte die «Merlin Magic Making»–Studios in der britischen Hauptstadt, wo viele der Wachsfiguren für die zahlreichen Museen weltweit hergestellt werden. 21 Künstlerinnen und Künstler arbeiten insgesamt zwölf Monate lang an dem Doppelgänger des Musikers. «Es ist Wahnsinn zu sehen, wie viele Details schon bereits erkennbar sind», staunt der. Die Wachsfigur erhält am Ende ein ganz besonderes Outfit: Kaiser spendet einen Bühnenlook aus seinem privaten Fundus.