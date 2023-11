Schlecht geschlafen? So lässt sich der Tag noch retten

Wasser, Wasser, Wasser

Oft erfolgt nach einer schlaflosen Nacht der erste Griff zur Tasse Kaffee: Eine ordentliche Dosis Koffein wird die Müdigkeit schon vertreiben, oder? Während Kaffee tatsächlich helfen kann, uns etwas fitter zu machen, sollte die erste Flüssigkeit des Tages Wasser sein. Schlafmangel kann zu Dehydrierung führen, was die Müdigkeit verstärkt. Also am besten ein grosses Glas Wasser nach dem Aufstehen trinken – das hilft, den Körper zu revitalisieren und den Kreislauf in Schwung zu bringen.