Schlechter Kinostart für «Aquaman: Lost Kingdom» an Weihnachten

Der Film kostete 205 Millionen US–Dollar

Mit Produktionskosten von 205 Millionen US–Dollar (rund 186 Millionen Euro) entwickelt sich «Aquaman 2: Lost Kingdom» zum jüngsten leistungsschwachen Film für Warner Bros. und DC. In diesem Jahr waren bereits einige Filme schlecht angelaufen: «The Flash» (55 Millionen US–Dollar Debüt), «Shazam! Fury of the Gods» (30–Millionen–Dollar–Debüt) und «Blue Beetle» (25–Millionen–Dollar–Debüt). Dabei hatten die Macher grosse Hoffnungen in die «Aquaman»–Fortsetzung gesteckt. Denn der erste Teil war ein voller Erfolg. Gleich beim Start 2018 wurde der Streifen der König der Weihnachtsfeiertage und nahm am ersten Wochenende 67,9 Millionen US–Dollar ein.