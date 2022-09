Schliessen Harry und Meghan vor ihrer Rückreise Frieden mit den Royals?

Harry und Meghan schon zurück bei ihren Kindern?

Nach der Beisetzung der Queen sind Harry und Meghan nicht mehr öffentlich gesehen worden. Zuletzt wurde vermutet, dass die beiden womöglich zeitnah in die USA zurückkehren wollen, da sie ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1) wegen ihres Aufenthalts in Grossbritannien seit rund drei Wochen nicht gesehen haben. Laut «DailyMail» ist es auch möglich, dass das Paar bereits wieder in seiner Wahlheimat Montecito sei.