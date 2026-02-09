«Schlimmster Albtraum»: Lisa Straubes Sohn mit vier Monaten gestorben

Straube hatte neben diesem Text unter anderem ein kurzes Video in Schwarzweiss gepostet, in dem ihr Partner den gemeinsamen seinen Sohn noch auf dem Arm hält und ihm liebevoll Küsse gibt. Zu einem weiteren Bild ihres Kindes brachte sie ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck: «Wie soll ich das überleben, wie schafft man das?», fragt sie sich angesichts ihres «schlimmsten Albtraums», der gerade Realität geworden sei. In ihrem bislang letzten Post zu der Tragödie verriet Straube, dass am Vortag «noch alles gut» gewesen sei.