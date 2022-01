«Schloss am Wörthersee»-Produzent Karl Spiehs mit 90 Jahren verstorben

Beliebter Kritikerschreck

Mit «Ein Schloss am Wörthersee», die 1990 für RTL produziert wurde, verhalf Spiehs dem Schlagersänger und Schauspieler Roy Black (1943-1991) zu einem Comeback. Er hatte in den ersten beiden von drei Staffeln die Rolle des Lennie Berger inne, ehe in der dritten Staffel Uschi Glas (77) die Hauptrolle übernahm.