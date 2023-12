Schluss für Janneke und Brix: Das Frankfurter «Tatort»-Team hört auf

In der entsprechenden Mitteilung kommen auch die beiden Darsteller zu Wort. Für Broich waren die Einsätze beim Frankfurter «Tatort» «das reine Vergnügen». Es sei ausserdem auch klar gewesen, dass sie sich nur zusammen mit Koch von der Krimi–Reihe verabschieden werde. Man kenne sich schon viele Jahre, auch von gemeinsamen Theater–Engagements. «Jetzt ist es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen, denn wir wollen nochmal aufbrechen, andere Projekte, mehr Theater und für mich auch mehr Fotografie und etwas mehr Zeit für die Enkelkinder», so Broich in ihrem Statement.