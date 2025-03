Schluss mit Microtrends: Basic ist das neue Cool

Die Spitze des Zeitgeists erklimmt derjenige, der gar nichts mitmachen will beim Vibe– und Trend–Check, eine Mischung aus Normcore und Minimalismus ist das aktuelle Stylegebot. Laut des Lifestyle–Magazins «Dazed» sieht man an den Universitäten in Grossstädten bereits, dass sich die coolen Kids mittlerweile extra unaufgeregt kleiden: blaue Jeans, grauer Pulli, schwarze Boots.