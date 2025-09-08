Schluss mit WC-Gestank: Millionendeal bei «Die Höhle der Löwen»?

Tech–Experte Frank Thelen hat Zweifel am sogenannten Marktplatz–Businessmodell von «Muvn» und am Unternehmenswert: «6,5 Millionen? Entweder holt ihr jetzt noch was Grosses raus. Oder es ist eine ganz grobe Frechheit, was ihr hier heute präsentiert.» Die Gründer geben zu, dass bislang ganze neun Fahrten über ihre Plattform abgewickelt wurden. Insgesamt haben sie 12.000 Euro in ihr Business gesteckt. «Wir haben hier teilweise Schüler, die mehr investiert haben», stellt Carsten Maschmeyer (66) fest. Für ihn ist der Pitch «mit das Schlimmste, was ich in der Show gesehen habe». Frank Thelen lobt immerhin die «tolle Vision» der drei. Mit ihm nimmt der letzte Löwe Abstand von einem Deal mit den «Muvn»–Gründern. Sie kommen mit mehr als einem blauen Auge davon.