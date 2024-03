Schmerzen vorbeugen: Drei Übungen für einen starken Rücken

Ausführung: In einen hüftbreiten Stand kommen. Die Knie sind minimal gebeugt und die Wirbelsäule aufgerichtet. Den Bauchnabel sanft nach innen ziehen und das Becken gleichzeitig etwas aufziehen, sodass eine Spannung im Rumpf und Beckenbereich entsteht. Nun den Oberkörper gestreckt nach vorne neigen, die Fingerspitzen zeigen in Richtung Boden. Einatmen, dabei den Scheitelpunkt nach oben ziehen und die Wirbelsäule aktiv in die Länge strecken. Gleichzeitig einen Arm gestreckt über die Seite nach oben bewegen, sodass sich der Rumpf inkl. Wirbelsäule aufdreht. Ausatmen und über den gleichen Weg zurück in die Ausgangsposition bewegen. Nach jeder Wiederholung die Seite wechseln.