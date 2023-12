Schnee im Überfluss: Richtig handeln bei Lawinengefahr

Wer einen Lawinenrucksack hat, sollte diesen auslösen. Um jeden Preis gilt es zu versuchen, mit Schwimmbewegungen an der Schneeoberfläche zu bleiben. Wenn der Schnee zum Stillstand kommt, Arme vor die Brust und die Hände vor das Gesicht halten, um sich so eine Atemhöhle zu schaffen. So kann man verschüttet in der Theorie bis zu 130 Minuten überleben.