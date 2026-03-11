Schnelles Kräuter-Omelette mit Thunfischfüllung und Salat

Ein Omelette ist der perfekte Beweis dafür, dass einfache Zutaten zu einem richtig feinen Gericht werden können. In dieser Variante trifft ein Kräuter–Omelette auf eine frische Thunfisch–Paprika–Füllung und wird von einem knackigen Salat begleitet – ideal für ein leichtes Mittagessen oder ein unkompliziertes Abendessen.
Zutaten (4 Personen)
Für das Omelette:
8 Eier (Zimmertemperatur)
4 EL Milch
2 EL Butter
1 Bund gemischte Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Basilikum), fein gehackt
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Für die Füllung:
2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft (à 150 g Abtropfgewicht)
2 rote Paprikaschoten
1 Bund gemischte Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Basilikum), fein gehackt
1 EL Olivenöl
1 TL Zitronensaft
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Für den Beilagensalat:
100 g Rucola
100 g Feldsalat
3 Tomaten
1 Salatgurke
3 EL Olivenöl
1 EL Weissweinessig
1 TL Dijon–Senf
1 TL Honig
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Beschichtete Pfanne (24 cm), Rührschüssel, Schneebesen, Schüssel, Schneidebrett, scharfes Messer, Sieb, Teigschaber, Salatschleuder, kleine Schüssel für das Dressing
Zubereitung (25 Minuten)
1. Den Thunfisch in ein Sieb abgiessen und gut abtropfen lassen. Die Paprikaschoten halbieren, entkernen und in möglichst feine, gleichmässige Würfelchen schneiden. Die Kräuter für die Füllung waschen, trocken tupfen und fein hacken.
2. Den abgetropften Thunfisch in eine Schüssel geben und mit einer Gabel locker auseinanderzupfen. Die Paprikawürfel untermengen, die gehackten Kräuter dazugeben und alles mit einem Esslöffel Olivenöl sowie einem Spritzer Zitronensaft vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Für den Salat Rucola und Feldsalat waschen und in der Salatschleuder gründlich trocknen. Die Salatgurke schälen, längs halbieren, die wässrigen Kerne mit einem Löffel herausschaben und das Fruchtfleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Tomaten, Gurke und Salat locker in einer grossen Schüssel vermengen. Das Dressing aus Olivenöl, Weissweinessig, Senf und Honig mit einem Schneebesen zu einer cremigen Emulsion verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und beiseitestellen.
4. Für die Omelettes je zwei Eier pro Portion in eine Schüssel aufschlagen, einen Esslöffel Milch dazugeben und mit dem Schneebesen glatt verquirlen. Die gehackten Kräuter einrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
5. Eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und einen halben Esslöffel Butter darin schmelzen, bis sie leicht schäumt. Die gewürzte Eiermasse hineingiessen und die Pfanne leicht schwenken, damit sich die Flüssigkeit gleichmässig verteilt. Das Omelette bei mittlerer Hitze stocken lassen, bis die Oberfläche vollständig fest und nicht mehr glänzend ist. Das fertige Omelette auf einen Teller geben.
6. Die Thunfischfüllung auf eine Hälfte des Omelettes geben und die freie Seite mit einem Teigschaber sanft darüber klappen. Die restlichen drei Omelettes auf dieselbe Weise zubereiten.
Anrichtetipps
Den Beilagensalat erst kurz vor dem Servieren mit dem Dressing vermengen, damit er knackig bleibt. Den Salat neben dem Omelette anrichten. Ein paar frische Kräuterzweige auf dem Omelette drapieren und mit einem Spritzer Zitronensaft vollenden.
Getränkeempfehlung
Ein trockener, kühler Muscadet aus dem Loire–Tal mit seiner feinen Salzigkeit und den dezenten Zitrusnoten harmoniert wunderbar mit dem Thunfisch.
Als alkoholfreie Alternative bietet sich ein sprudeliges Zitronenwasser an.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Variante den Thunfisch durch 200 g gebratene, gewürfelte Champignons ersetzen und mit etwas geriebenem Parmesan in der Füllung abrunden.
Wer es herzhafter mag, kann der Füllung einige fein gewürfelte sonnengetrocknete Tomaten und ein paar Kapern hinzugeben.