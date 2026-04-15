Schock bei «Alles was zählt»: Dieses Urgestein verlässt die Serie

Seit der ersten Folge dabei

Seit September 2006 wird «Alles was zählt» täglich im Vorabendprogramm von RTL ausgestrahlt. AWZ spielt in Essen und dreht sich um die wohlhabende und einflussreiche Familie Steinkamp, die ein Sportzentrum und ein gleichnamiges Imperium leitet. Während die Besetzung über die Jahre oft wechselte, prägten die beiden AWZ–Urgesteine Silvan–Pierre Leirich und Tatjana Clasing (62) die Serie seit der ersten Folge. Sie spielen Richard und Simone Steinkamp, die als Machtpaar Familienkrisen, Business und Liebe meistern.