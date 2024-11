Schock bei Coldplay-Konzert: Chris Martin fällt durch die Bühne

Coldplay–Frontmann Chris Martin (47) ist bei einem Konzert in der australischen Stadt Melbourne in eine Öffnung in der Bühne gefallen. Wie ein Clip eines Zuschauers auf X (ehemals Twitter) zeigt, lief der Sänger bei der Show am Sonntag (3. November) rückwärts über den Steg, als er in das Loch fiel. «Das war nicht geplant», sagte er, als er die Treppe wieder hochstieg. «Danke, dass du mich aufgefangen hast», bedankte er sich bei einer Person im Treppenaufgang.